位於阿里山鄉樂野村的「優遊吧斯阿里山鄒族文化部落」是八八風災後董事長鄭虞坪為吸引青年返鄉就業而籌設，近來陸客減少又碰上武漢肺炎，優遊吧斯團隊沒有喪氣，著手改變，將表演減少，增設體驗活動，希望吸引更多家庭、散客前來體驗鄒族文化。

「優遊吧斯」位於樂野，海拔約1300公尺，可遠眺玉山及彩虹峽谷，是2009年八八風災後，阿里山各部落產業受到嚴重衝擊，董事長鄭虞坪領頭創立，希望重建部落價值，並提供部落青年返鄉就業機會，也建立在地農特產精緻化銷售平台。

鄭虞坪說，這幾年大陸團客減少，雖造成衝擊，但團隊沒有被打倒，幹部自動減薪，也沒有股東退股，讓他相當感動，今年春節也開始調整營運模式，減少演出增加特色體驗活動，包括咖啡、茶葉、小米、皮雕等在地特色DIY，參加過的客人都稱讚不已。

目前優遊吧斯有56位員工，大多是鄒族在地青年，今年還新組了一個「藍色楓葉」表演團體，鄭虞坪說，沒有客人的時候大家會一起整理環境、或集思廣義如何吸引客人，鄭也指出，近年來東南亞及其他外國遊客增加，希望政府能幫忙牽線，增加海外遊客到中南部旅遊的機會。

(中時 )