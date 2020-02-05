鑑於武漢肺炎疫情持續升溫，各地民眾搶購酒精，中視響應旺旺集團一起守護台灣，自6日起，每日開放村里長、低收入戶、65歲以上長者及持有媽媽及兒童手冊者免費裝取水神抗菌液，便利所需民眾一起防疫大作戰，讓防疫滴水不漏。

旺旺集團台北水神事業部總經理高雅鈴表示，水神的成分是微酸性次氯酸水，一般市面上的抗菌液成份是「次氯酸鈉」，但「次氯酸鈉」是鹼性，刺激性很強，可能產生致癌物質、傷害人體，水神沒有鈉，PH值在6.5至5之間，微酸性，殺菌效果更好更安全，且不需稀釋，十分方便。而1CC水神抗菌液=1CC不傷肌膚的酒精，國內外超過120份檢驗報告，並通過五大安全測試，包含眼睛、口、鼻及皮膚等，十分安全，孕婦小孩都可以使用。

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地點：中視1樓（台北市南港區重陽路118號）

時間：2/6起 每日上午9點至晚上6點

對象：各縣市村里長、低收入戶者、65歲以上長者及持有媽媽及兒童手冊者

方式：每日每戶開放1公升，各縣市村里長則每日50公升，取用民眾需攜帶相關證件及自備乾淨礦泉水空桶

(中時 )