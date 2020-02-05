正當武漢肺炎疫情方興未艾之際，非洲豬瘟中央災害應變中心5日表示，小金門3日發現的死亡豬隻檢體，經檢驗後呈非洲豬瘟病毒陽性反應，金門縣政府已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械執行消毒措施，並於即日起實施小金門豬肉產品移動管制，待全島豬隻抽血監測排除異狀後、才可解除禁令，而大金門的豬肉產品則不在管制內。

金門縣動植物防疫所3日獲報發現死豬，採樣後送畜衛所檢驗，4日檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，5日確定與大陸病毒株一樣，累計第13例。

根據農委會防檢局副局長徐榮彬表示，相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）檢測，4日確定非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，5日確定基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%。自大陸2018年發生非洲豬瘟疫情以來，金門縣累計11例、連江縣2例，共13例。

病毒豬屍再次海漂金門，至今累計13例！（圖／報系資料照）

除了台灣再度發現非洲豬瘟蹤跡，稍早，菲律賓海關局（BOC）於馬尼拉查獲1批大陸製灣仔碼頭水餃，在檢驗後發現遭到非洲豬瘟病毒感染；外媒報導，在驗出非洲豬瘟後，菲國政府立即下令銷毁產品，避免病毒蔓延。

應變中心呼籲，近期中國武漢肺炎疫情嚴峻，而非洲豬瘟防疫也不可鬆懈，提醒國人至國外旅遊切勿攜帶肉製品回台，以維護國內豬隻健康及財產安全，全民應一同防堵非洲豬瘟入侵。

(中時電子報)