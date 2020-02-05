新型冠狀病毒肺炎全球延燒，網路和社群媒體瘋傳各種對抗病毒的偏方，像是吃大蒜、芝麻油和維他命C等，但世界衛生組織（WHO）澄清，這些方法都無法有效對抗武漢肺炎。

WHO透過官方推特表示，「大蒜是健康食物，也有抗菌的特性，但目前並無證據顯示吃大蒜能對抗新型冠狀病毒。」

網路也謠傳塗抹或食用芝麻油能防止新型冠狀病毒進入人體，WHO澄清，芝麻油不管是外用或內服都無法殺死新型冠狀病毒。

WHO亦表示，使用生理食鹽水定時清洗鼻腔，無法協助預防武漢肺炎，這種方法或許對一般感冒有用，讓身體加速復原，但目前並無證據顯示對新型冠狀病毒有用。

其他偏方像是攝取大量維他命C、保持喉嚨溼潤、使用漱口水、洗熱水澡等，也都無法對抗武漢肺炎。網路上流傳各種抗疫妙招，許多還宣稱是出自WHO或是國家衛生機構，促使WHO上官方推特闢謠。

一則錯誤訊息透過Whatsapp在阿拉伯聯合大公國（UAE）廣泛流傳，如果沒有喝足夠的水，病毒會在「10分鐘內侵入」喉嚨，當然這也是不實消息。

隨著武漢肺炎疫情持續擴散，社群媒體公司與網路巨頭也採取行動，取締平台上的假消息。谷歌在搜尋結果列出WHO的官方訊息，並在旗下視訊平台YouTube提供可靠的資訊。

WHO幹事長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示：「現階段需要的是事實，不是恐懼。WHO感謝谷歌、臉書、推特和抖音（Tik Tok）的協助，一同對抗武漢肺炎的不實資訊和謠言，並提供用戶可靠的消息。」

武漢肺炎疫情不斷擴大，全球確診病例已經超過2萬起，死亡病例超過400起。WHO已把新型冠狀病毒肺炎列為國際公共衛生緊急事件。

(工商 )