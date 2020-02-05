武漢肺炎持續蔓延，陸包含上海、江蘇、浙江、重慶、廣東等超過20個省，都將開工時間延後到2月10日。KPMG安侯建業副執行長游萬淵表示，企業原料庫存多已見底，若疫情未能控制、無法如期開工，陸企2月營收恐怕將掛蛋。

游萬淵指出，如果陸企能順利開工，對產能影響不至於太大。但如果疫情持續蔓延，20個省的陸企都延後開工，甚至是二次停工，恐怕會有「災難性」重創，不僅會重挫陸企2月營收表現，也將對大陸資本市場、全球經濟造成影響。

台商、台灣企業應從SARS到H1N1的經驗建立風險管理制度，以防範任何情況。游萬淵認為，肺炎導致額溫槍與耳溫槍缺貨，如果台企、台商需求量有200萬支，平時就已備貨100萬支，只要補足100萬支即可。但如果完全未備貨，即便加開產能也難以因應供貨，顯示風險控管的重要性。

本次武漢肺炎蔓延快速，不到兩周時間，中國大陸從武漢封城變成20個省都淪陷。KPMG策略長關春修指出，許多台商從2019年加速海外投資布局，部分將產能移回台灣，另一部分則移往東南亞新興市場，如今又有武漢肺炎因素，許多企業將加速移轉產能計畫。

(工商 )