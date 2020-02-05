今年來在全球引發恐慌的武漢肺炎疫情抗災終於傳出好消息，中國浙江大學據報導已發現可治療新型冠狀病毒的藥物，而英國研究人員也宣稱在疫苗研究上獲得重大突破，歐美股市受此利多刺激應聲大漲，油價強彈近3％。

在疫情抗災有重大進展的拉抬下，歐股周三開低走高，英國股市盤中上漲0.6％，法國大盤大漲1％，德國股市更勁升1.4％，Stoxx 600歐股指數跳漲1.3％，已逼近1月中疫情未出現恐慌前的歷史高點。

美股跟進跳空開高，可望連續第3個交易日收長紅，道瓊工業指數大漲250點或0.9％，重新站上29,000點大關，來到29,058點，標普5百指數揚升0.9％，那斯達克指數則勁漲1.0％。

路透社周三披露，中國電視台報導浙江大學研究團隊已發現治療新型冠狀病毒患者的有效藥物，同日一位領導英國冠狀病毒疫苗研究的科學家向當地媒體透露，他的團隊獲得重大突破，可以把一個階段的正常研發時間從3年縮短成14天。

RBC資本市場全球總經策略師夏弗瑞克(Peter Schaffrik)指出，金融市場目前重新評估武漢肺炎疫情的疑慮，大家當前關注的焦點是疫情擴散的速度，儘管感染人數還在持續增加，但增加速度已經開始放緩。

(工商 )