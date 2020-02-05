總統蔡英文的論文門，仍緊咬不放的網路節目主持人彭文正稱，蔡在倫敦政經學院(LSE)的一位學弟，爆料說LSE的Hindley教授曾在課堂上說，台灣有位念博士學位的女孩，被他打槍。彭質疑，那位女孩就是蔡英文。

彭文正在《政經關不了》稱，30年前在蔡英文被「退學」後，她在倫敦政經學院上課的一位學弟，他應該是大學部的學生，他說，蔡英文在博士論文感謝頁中提到的Dr. B.Hindley，曾提到台灣有個女孩去念博士學位，但是被他打槍了，因為她把自願的出口關稅配額限制給誤解了，因此就把她當了。

有網友留言質疑，一個老師怎麼可能在課堂上談這些八卦？彭說，老師也是人，老師有時會講 學長姐的故事，但是正常的情況下不會說名字，只是大概描述事件的輪廓。不過好巧不巧，LSE在1980年代，從台灣去的女生就只有蔡英文一人，就是她，對號入座沒什麼問題。

(中時電子報)