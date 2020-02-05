近日武漢肺炎擴散引發民眾自我防疫需求，大量使用口罩與酒精，但卻有包括大陸與台灣許多民眾使用不慎引發火災。防疫專家特別警告，酒精只要3%以上就有可燃性，尤其是霧狀的酒精燃燒起來更危險，在家中或個人使用時務必避開爐火、吸菸、電蚊拍、電子設備、衣物、電器等物品，尤其不可大面積噴灑，以免還沒阻擋病毒卻先引發火災。

大陸網上盛傳上海一民眾因在家中到處噴灑酒精而引發火災，後經浦東消防部門證實為謠言。不過，大陸疾控中心為此特別提醒民眾，應正確使用消毒酒精，不可將酒精用於大面積噴灑，不建議使用酒精對衣物噴灑消毒。此外，在家中使用時，要避開做飯、打電話、吸菸、使用電蚊拍等行為。

安徽醫科大學第一附屬醫院燒傷科主任醫師徐慶連指出，酒精揮發使室內空氣中乙醇濃度增加，空氣中乙醇濃度超過3%就可能出現爆燃現象，比直接點燃酒精更危險。尤其是冬天衣服上產生的靜電，此外如吸菸、做飯的爐火、溫度較高的電器等都會引燃空氣中的酒精，如果大量使用酒精就非常危險。

專家提醒民眾，居家防疫，勿忘防火！疫情期間很多人都在使用酒精消毒，必須特別提醒大家，酒精是易燃物，在消毒時一定要做好消防安全，以免擋住病毒卻引發火災。

(中時電子報)