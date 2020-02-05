政府對武漢肺炎疫情一再將防疫措施升級，估計兩岸航線多數航班都將停飛，市場普遍擔心重挫航空業今年獲利，不過華航高階指出，公司在2003年遭遇SARS，雖然客運受到很大影響，但因疫情結束後上演補貨行情，讓擁有龐大貨運機隊的華航受惠，那一年賺了16.25億元。

華航高階分析，現在兩岸航線客量銳減，如果載客量不到五成，不足以支付油料、降落費等變動成本，不飛反而減少虧損，重要的是要公司財務健全，現金充足，華航這兩項都沒有問題。

航空貨運承攬業者則指出，目前大陸因疫情許多工廠都還在停工，需要出口的貨不多，但是進口的貨多，由於歐美主要航空公司都停飛大陸，現在貨在都要經過台灣、日本與香港轉運，對還有飛兩岸航線，並擁有全貨機的華航與長榮航是有利。

待疫情結束後，估計會出現補貨行情，大陸出口貨也會搶運，航空貨運是有機會看到難得的大好行情。

(工商 )