大陸武漢肺炎疫情持續升溫，外媒專訪了一名家住武漢的女子，這名女子親眼看見叔叔因武漢肺炎去世，對此，她表示，「寧可死在家中，也不願到隔離點去」。

根據外媒《BBC》報導，一名33歲的家庭主婦王文君（音譯），全家都居住在武漢，自從封城以來未出門，王文君表示，自從武漢肺炎爆發以來，她的叔叔已經因此去世、父親是重症，媽媽和阿姨也都出現徵狀，肺部掃描後也有肺部感染。而她的哥哥有咳嗽、呼吸困難症狀。

王文君提到，武漢有許多隔離地點，但對於她父親這種重症病患，還是沒有病床收留，且她的叔叔也是在隔離點過世，因為那沒有醫療設備可以幫助重症患者。

王文君補充，他們一開始以為叔叔和父親去的隔離點是醫院，但後來看起來只是間「旅館」，那裡沒有醫師、醫護人員和暖氣。當時她的叔叔已經是重症，且開始失去意識，某天早上去看叔叔時，他早已死亡。

王文君表示，「寧可死在家裡，也不願意去，如果我們真的照政府指示去隔離點，那麼最後就會發生像我叔叔一樣的事情」。

(中時電子報)