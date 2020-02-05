財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事長邵之雋的還就讀小學兒子，去年12月突然身體不適緊急送醫，發現疑似罹患急性白血病，邵也準備移植骨髓給兒子。「兒子現在需住在無菌性等級的移植病房，只要一個小感冒就可能嚴重到奪去他的生命，我這個做爸爸能給他就是移植骨髓，可是當醫護人員與家屬若是長期戴同一個口罩進出，移植室反而成為高風險區，希望指揮中心、衛福部等相關單位可以給予協助。」

以下為邵之雋今天晚上透過LINE訊息，傳給身旁親友的求助信，他懇請大家幫忙分享出去，希望能引起衛福部部長陳時中及中央流行疫情指揮中心給予關注。

以一個因血液腫瘤疾病住在移植病房的病患家長身分，我蠻感謝陳時中部長這次帶領的防疫工作。因為如果發生社區感染，我們馬上會陷入無限的恐懼，因為不知道跟哪個人接觸，就會帶走我們最摯愛的親人。

可是在移植病房中，都是免疫力趨近於0的病人。也就是說，不要說武漢肺炎了，隨便一個小感冒，都有致死的風險。也因此，每個在移植病房的陪病家屬，一天換四次口罩是應該的，連睡覺都必須要戴口罩。而為了確保移植室無菌性，進出都必須要換新的乾淨的隔離物品，當然也包括口罩。

但是目前衛生福利部疾病管制署（CDC）顯然還沒看到這群病患，一個病患含一個陪病家屬，每天至少有十個口罩的需求。而移植室裡的醫護人員，口罩需求量更是大。但是目前當供給有疑慮的時候，醫院與病患家屬就不得不延長口罩使用的壓力。當同一個口罩帶進帶出移植室時，移植室的感染風暴也悄悄在醞釀中。

也許我們只是一小群人，但是卻是全台灣最迫切需要口罩的一群人，希望CDC能依照重大傷病卡，每人每天能配給20個口罩(10個給家屬，10個給醫護人員)，讓我們能平安度過這次疫期。

(中時電子報)