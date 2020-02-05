因應武漢肺炎疫情，教育部宣布全國高級中等以下學校延至2月25日開學，市長盧秀燕要求2月11日至2月24日持續提供安心午餐券等補助措施，市府教育局已立即聯繫廠商印製安心午餐券，並通知高級中等以下學校6日至陽明市政大樓領取，由各校通知校內弱勢學生或其家長到校領取。

教育局表示，安心午餐券針對就讀台中市立學校，且符合低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或經導師認定有需求者為對象發放，學生可持該券至指定店家領取餐食，今年寒假計有2萬1,999位學生受惠，投入2,309萬8,900元，為配合延長寒假，市府再投入1099萬9,500元，全力照顧弱勢學生。

弱勢學生在校期間享有全額午餐費補助，例假日及寒暑假則有安心午餐券政策，市府自103年起與連鎖超商、超市合作，提供弱勢學生更便利、更多元的選擇。此外，社會局也於超商門市設置「愛心守護站」，協助未滿18歲的弱勢家庭兒童及少年登記領取餐食，解決緊急用餐需求。

(中時 )