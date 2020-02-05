英國媒體「天空新聞」(Skynews)報導，英國的醫學研究團隊在新冠狀病毒疫苗的研發中取得了重大突破，原本兩三年才可能完成的研發時間，縮短到僅僅14天。

倫敦帝國學院(Imperial College London)醫學院傳染科黏膜感染和免疫部主任夏塔克（Robin Shattock）表示，他們已經掌握了最初疫苗，如果有足夠的資金，很希望下週可以開始將最初疫苗進入動物測試階段，如果順利，將在今夏達到臨床人體測試。

他告訴天空新聞：「常規的疫苗製作方法，通常至少需要兩到三年的時間，但是我們加快了疫苗生成順序，僅需14天就能在實驗室中生成。」

不過，由於疫苗必須經過上述提到的動物測試、臨床測試，所以不可能直接應用到現在的疫。夏塔克說，對於目前的疫情來說，這種疫苗仍然趕不及派上用場，但如果未來還發生相似的疫情，這型疫苗將至關重要。

(中時電子報)