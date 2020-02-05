為了因應防疫，蔡英文總統今天到台灣最大口罩生產廠之一的台灣康匠，她說，在國軍加入口罩生產線後，台灣康匠每天產量已經從60幾萬片提升為90幾萬片，接下來，我們還是要繼續努力，政府提供了很多資源，提高台灣製造的產量，請大家放心。
蔡英文今晚在臉書表示，這幾天，她指示國軍要投入防疫的行列。在部分的後備、現役軍人加入口罩的生產線後，現在台灣康匠一天三班，24小時生產的產量，已經從60幾萬片提升為90幾萬片，將近是全台灣生產總量的四分之一。
台灣康匠的陳勇志董事長跟她說，他有信心，不久後，一天的產量就可以突破100萬片。他還說，從這次的防疫，可以看得出來，政府跟民間是上下一條心，也很感謝經濟部同仁的積極協調。
尤其是經濟部長沈榮津，跟衛生福利部長陳時中一樣，從春節前就開始忙碌，一通一通電話打給廠商，了解產業的需求，才能在年後就快速反應。在沈部長的督軍下，經濟部這次充分掌握國內廠商的動態，相關原料供應情報也即時提供，第一時間加速提升口罩的產能，展現台灣產業的能量。
蔡英文表示，身為總統，她要向現場的每一位說聲謝謝，感謝大家在這次的防疫中扮演非常關鍵的角色，在台灣遇到挑戰的時候，挺身而出跟政府一起來努力。
她也要謝謝所有投入防疫的國軍。這次我們軍民同心協力，展現出我們國家的效能，這也是我們保衛國家最好的方式。她說，接下來，我們還是要繼續努力，政府提供了很多資源，讓新的機器跟設備可以到位，也會有更多人員的投入，提高我們台灣製造的產量，改善口罩的供給量，請大家放心。
最後，她還是要呼籲，把口罩留給需要的人，像是生病的民眾，或第一線的醫療和防疫人員。「大家一條心，台灣的防疫就會成功」。
(中時 )
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