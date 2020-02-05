原來中大獎會這樣！有網友表示自己買刮刮樂中了一百萬卻開心不起來，原來他的心情很複雜，原po特別擔心假如他選擇默默領走獎金，會不會被公開，他為此想了幾個晚上都睡不著，只好上網詢問網友的意見。

原po日前跟家人逛完街回家 經過彩券行時腦中突然閃過一個念頭「買個3張來刮刮看」，於是原po就興奮的去買給家人一人一張，沒想到爸媽陸續都「只中1000」，原po卻越刮越緊張，直到確認了3次...「真的中獎了！！」中了一百萬，也秀出中獎的刮刮樂。

不過中獎的原po卻沒有當場讓家人知道，他表示自己當時「異常的冷靜」面無表情的騙爸媽說，「我也跟你們一樣中了1000」運氣好差然後就讓爸媽先行回家，表示自己把刮刮樂換完再買宵夜回去。原po表示，自己一直在猶豫該不該跟爸媽說，說了「肯定要分他們一份的...」；如果自己去換的話，就可以買到自己想買的東西、做自己想做的事，但他相當害怕「刮刮樂在兌獎的時候 會幫得獎者慶祝嗎？」、「還是可以請他默默把錢給我就好了」這兩個問題讓他想了好幾天都睡不著，甚至想找人代領，他表示「很想拿到所有的錢 又害怕被爸媽發現...」原本中獎應該是開心的 從來沒有想過壓力會這麼大...

不少網友都表示不認同他的想法，留言「中100萬就要休學玩幾個月... 我覺得你還是跟家人講吧 完全沒有理財觀念」網友也勸他「我的話我還是會跟家人說，畢竟他們養我這麼大也沒跟我拿過錢，就算要拿走也沒差，但至少分我個幾萬哈哈哈」不過對此台彩表示，「個人資料保護法」規定，彩券發行機構不可揭露中獎人身分，若洩漏得獎者資訊將會被求償。

(中時電子報)