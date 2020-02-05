許多人都有去髮廊的習慣，但最好在不管是理髮、護髮、或者洗髮前，和設計師溝通清楚價格，以免發生糾紛。有民眾抱怨，詢問價格時，髮廊常回答得含糊不清，不僅讓消費者「霧煞煞」，結帳時拿到天價帳單更是傻眼，質疑為何髮廊不一開始就說清楚，網揭發美髮業人神共憤的黑暗套路。

原PO在網路論壇PTT上表示，某次挑了間髮廊要做護髮，談好800元價碼後，設計師告訴她頭髮該「修一下」，詢問後要再加400元，但服務完帳單卻顯示1500元！這讓原PO不能接受，而設計師才解釋沒有算「洗髮費用」300元。

原PO質疑，這情況在許多髮廊就遭遇過，已不只一次，為什麼消費不願意透明，直接告訴客戶呢？這讓她很憤怒，認為「不問，就不說」的消費方式很詭異，但這現象卻又常見，為何髮廊都要隱匿標價！

原PO質疑，在髮廊已遭遇過不只一次，為什麼消費不願意透明，直接告訴客戶呢？（摘自PTT）

談到美髮經歷，網友超有同感表示話術的可怕，尤其是針對容易不好意思的客人，「廢話，跟你直說你就不會消費了」、「不然怎麼賺業績」、「這就是人家說什麼都好的下場」。甚至有人指出，最誇張還有設計師「找不到髮模，先拿妳先試也不講」。

因此，很多人都表示面對這種業者，絕對不能姑息，這幾經算是消費糾紛的民事法律問題了。尤其，網友指出有些高檔店家更愛完這套，仗著地點好、客人多，去的客人買貴又愛面子不好意思講，會被狠狠剝削！

對此，許多人說目前最好的解決方式就是「先問清楚」，確認好每個服務的價格是對自己的保障。另外也可到消費者保護網做線上申訴，或到公平會網站上頭素廣告不實的店家。總而言之，真的不幸遇到消費糾紛，千萬別再摸摸鼻子就算了。

(中時電子報)