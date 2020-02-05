第一批武漢台商日前返台，其中有一人確診。而衛福部長陳時中忍不住哽咽拭淚。資深媒體人趙少康直指，指揮官不要輕易落淚，因會讓大家擔心疫情是不是很嚴重。

趙少康在政論節目《少康戰情室》中指出，陳時中拭淚，雖說這也不是他的責任，他也沒犯什麼錯，就是武漢台商上了飛機後，來台後一人確診。陳時中說他沒有好好控制，因為大家都太辛苦，大概兩天沒睡覺等等。他覺得不對，不需要這樣，該睡覺還是要睡覺。你不睡覺，到時做了決策，什麼都會有問題，指揮官該睡還是要睡。而且有20萬個網友給他按讚，給他鼓勵，要部長去睡覺。

趙少康指出，在第一線打仗的指揮官不要輕易落淚，不能掉淚。掉淚以後，大家會覺得嚴重到這個地步嗎？這個人在飛機上確診了，那其他246個是不是有問題，是不是很讓人緊張。掉淚這個動作會讓大家緊張，壓力當然大，但是壓力再大也不能落淚，你一個將軍到戰場上，打到一半就哭，怎麼可以？你就去睡覺嘛、就去休息，你有次長、疾管局長等一堆人，不是通通你自己一人擔，這樣也會受不了。

(中時電子報)