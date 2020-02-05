武漢肺炎肆虐，大陸當局證實「野味」是疫情爆發來源，資深女星張琍敏則在臉書發表不同看法，卻失言遭到網友砲轟。

張琍敏5日在臉書PO出一段國家地理頻道的影片，內容是西洋人吃著蟲子、蜘蛛、鱷魚等料理畫面，同時發文寫下：「批判中國人吃野味得肺炎？請看上流社會衣冠楚楚的紐約人，宴席上都在吃些什麼？將來又會得啥絕症！」

張琍敏失言挨轟，後來已修改貼文。（圖／翻攝自臉書）

PO文一出，有網友留言直批「這話實在刻薄！咒人家將來得絕症？人的話要有點分寸」、「不善良的人類不分國籍」，而張琍敏後來似乎發現發文不妥，不久後即刪掉「得絕症」等發言。

(中時電子報)