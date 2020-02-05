馬來西亞外交部周三宣布，因為武漢肺炎疫情惡化，因此除了重要官員以外，將撤回所有派駐在中國大陸、香港及台灣辦事處的外交人員和所有家屬。

東網報導，馬來西亞外交部長賽福丁(Saifuddin bin Abdullah)發表聲明，表示馬來西亞在中國大陸、香港和台灣共有8個辦事處，分別位在北京、廣州、昆明、南寧、上海、西安、香港和台北，現在將安排非主要官員和家屬返回大馬，不過重要官員還需留守辦事處。

賽福丁稱，上述辦事處官員總共有34名，若加上其他駐外政府機構的職員則有52人；再加上官員們的家屬，合計有298人。

另外，一對早前從武漢坐包機撤離的馬來西亞父子，確診感染武漢肺炎，令馬國皂確診人數增加到12人；與二人同行的妻女，化驗結果則呈陰性，也就沒有感染。至於當地首名患者、4歲的武漢女童於周三康復出院，將與其家人一同回國。

(中時電子報)