中國大陸北方業(NORINCO)的15式輕型車，最近在官方電視台的軍事頻道上，展示主砲的極高穩定性，在砲口立上一支彈殼，不管戰車是疾駛或是砲培轉向，這枚彈殼都沒掉落，通過射控系統與的嚴格挑戰。

陸軍情報網(Army Recognition)報導，2月3日，大陸官媒中央電視台（CCTV）附屬軍事節目「威虎堂」，展示15式輕戰車的主砲穩定性，主持人將一枚30公釐口徑砲彈的空彈殼，放在15式戰車的主砲口前端平台上，這枚彈殼高16公分、直徑3公分，重量400公克，相當於兩台手機的重量。

接著是最困難的，戰車必須以時速40公里來加速，同時還要轉彎，或是砲塔轉向，以及在顛簸的路面奔馳，然而彈殼都沒有掉落，這意味著戰車炮非常穩定，不管車身如何搖晃，但是主砲都能自動的維持在固定的水平面上。

15式戰車通過相當嚴格的砲口穩定考驗。(圖/環球網)

這樣的測試很類似德國豹2戰車(Leopard 2)的「戰車啤酒測試」(Tank Beer Test)，豹2A1在1980年的宣傳片上，將一杯啤酒放在砲口的平台，即使戰車疾駛狂奔，啤酒仍然不會翻倒，甚至不會灑出。

15式輕戰車也稱為ZTQ-15與VT-5(外銷型編號)，是北方工業公司設計和製造的第三代輕型戰車，用以替代1963年問世的62型輕戰車。15式的全重約為33~36噸，主武器為155公釐戰車砲，輔助武器是7.62公釐機槍、12.7公釐重機槍，還有1具30公釐榴彈發射器。

15式最早在2016年11月的珠海航展上向公眾展示，並在2019年出現在大陸十一的閱兵式。此戰車重量輕，可在山區與華南的池沼地帶部署。

(中時電子報)