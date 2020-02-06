武漢肺炎疫情擴散，柬埔寨總理洪森昨表示，願意訪問大陸湖北省武漢市，探視當地留學生。但鑑於疫情局勢，中方婉拒並提議將訪問地點改至北京。洪森今(5)日抵達北京，中方安排了國務委員兼外交部長王毅接機，規格非常高。

據陸媒報導，這次訪問的時間點很特殊，正值武漢肺炎疫情蔓延之時。世衛組織已經宣布此次疫情列為「國際關注的突發公共衛生事件」，雖然不建議實施旅行和貿易限制，但不少國家都陸續採取了加強入境檢疫、限制來華航班甚至關閉口岸等措施應對。

極端者如美國，將赴華旅遊風險級別提升至和伊拉克、阿富汗一樣的最高級別，並從2月2日起禁止過去14天內曾赴華旅行的所有外國人員入境。一些媒體藉機煽動「排華」情緒，種種行徑實在太過冷血。

而洪森在這時候選擇訪華，大陸國家主席習近平在今天的會見中，用了一句特別動情的話：患難見真情。洪森還藉機批評藉機煽動的國家，說採取一些極端限制措施，比疫情更可怕的就是恐慌本身。言外之意很明確，世界不必恐慌，柬埔寨對大陸打贏防疫阻擊戰充滿信心。

洪森還藉機批評了有些國家，說採取一些極端限制措施，這並不可取，比疫情更可怕的就是恐慌本身，柬埔寨對中國打贏防疫阻擊戰充滿信心。

(中時電子報)