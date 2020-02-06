大陸武漢爆發2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情，不僅在亞洲國家、連歐美等地出現口罩搶購潮。生產商指出，百萬片訂單接到手軟，甚至幾週內就接到相當於2年份的訂單，甚至在英國傳出一片高達台幣180元、法國也要130元。

武漢病毒全球蔓延，引起口罩需求激增，幾乎一出貨就一掃而空。

據《中央社》報導，在美國方面，確診的11例中，舊金山灣區有4例，當地多數通路的口罩幾乎都賣完缺貨，而網路電商平台訂口罩的運費比口罩還貴。住在矽谷的台裔表示，1月28日在亞馬遜電商平台訂購50個口罩，售價為10.99美元，但運費就要收39.99美元，加上貨物稅，總共付了55美元，等同平均一個口罩約1.1美元（約新台幣33元）。

美式藥妝連鎖店在武漢肺炎疫情爆發後，開始出現口罩缺貨情形，。而美國華人聚集的南加州，大型藥妝店的架上口罩缺貨；不過在商場等公共空間，除了華人以外，戴口罩的比例很少，教育機關引述衛生當局的意見，不鼓勵學生戴口罩，甚至禁止，引發多數華人家長反彈。

在英國方面，在媒體密集報導後，口罩也飆高價，一片可達新台幣180元仍供不應求。英國取得口罩的方式大多透過網路購買，目前亞馬遜商店上的口罩大多斷貨，有些要到4月才有貨，還有人藉機抬價。網路商店可看到10個外科口罩要價45.99英鎊（約新台幣1800元），等於一片就要新台幣180元。可更換濾芯的N95口罩與6個濾芯則是開價39.99英鎊。

生產軍工級過濾口罩的劍橋口罩公司（Cambridge Mask Company）同樣訂單接到手軟，訂購公司從法國到波多黎各都有，數量少則50萬個，多達1000萬個，口罩目前完全售罄，公司已經要求位於大陸廈門和印尼巴淡島的工廠加緊趕工。

另外在法國，雖然沒有戴口罩的風氣，但口罩仍大缺貨。許多藥房門口都貼上口罩售罄的公告，尤其在觀光景點，公告只用中文書寫，因店員表示，會來買口罩的都是華人，口罩已被搶購一空，所以乾脆就張貼中文告示。非觀光區的藥局，部分還有存貨，但幾乎不會放在架上，需要詢問櫃台才能購買，且通常都會限制購買數量。一名旅法台人表示，口罩價格已漲為3.9歐元（約新台幣130元），且一人限購5個。

(中時電子報)