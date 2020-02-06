隨著武漢肺炎疫情發展逐漸明朗，台股權值王台積電股價連2日續揚，5日終場上漲2.5元或0.77%，收在327.5元。台積電年前公布2019年度財報，總營收創下歷史新高紀錄，股價也水漲船高，外資也紛紛搶進，卻苦了太早賣出持股的台灣壽險業。

台積電在1月14日股價達346元創下歷史新高，市值也來到8.97兆元，據鏡周刊報導，國泰、南山以及新光等壽險業者去年趁著台積電大漲，賣出手中持股獲利不少，然而，這些壽險業者卻透露，在賣出台積電以後卻後悔，因為找不到比台積電表現更好的股票。

台積電在去年1月底爆出光阻劑事件，加上市場預期半導體庫存消化、智慧型手機市場成長放緩影響，外資保守看待台積電未來表現，當時台積電股價落在235元區間，隨著市場疑慮消散，4月股價來到269元高點，但又受到陸美貿易戰升溫影響，5月底股價回檔到235.5元。

時序進入8月，台積電利多消息開始不斷傳出，先是7奈米製程受到大客戶蘋果、華為搶單，股價在9月底突破先前高點，並在台積電10月17日舉行第三季法說會，公布第三季營收為94.0億元，年增10.7%，季增21.3%，突破同期新高紀錄，股價也一飛衝天，先是在11月4日首度突破300元大關，收盤價307元，並在12月17日除息前夕，來到當時高點345元。

台灣金融業在2019年稅前獲利6,341億元，相較前年的5,212億元，大幅成長21.66％，台灣壽險業賣出台積電也占不少成份。去年第二、第三季，國泰、南山以及新光出脫價值459億元的台積電股票，例如新壽去年第三季獲利就有61.53％來自賣出台積電股票，國壽則是有22.12％來自於此。

但就在同時，外資持有台積電股票市值增加5500億元，等於通通接手台灣壽險業出脫的台積電持股，也難怪有網友感嘆，台積電獲利通通被外國人賺走。

(中時電子報)