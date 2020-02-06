凱特與夫婿威廉王子造訪皇家全國救生艇協會曼博斯救生艇站

「我以為你會看起來像灰姑娘，」3歲小女孩安娜貝兒（Annabel）告訴凱特，她好期待會看到穿著漂亮晚禮服的「真王妃」，可是她失望了。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，劍橋公爵夫婦威廉和凱特4日造訪斯旺西灣 (Swansea Bay)附近的皇家全國救生艇協會曼博斯救生艇站（RNLI Mumbles Lifeboat Station），莉安‧卡絲特蘿（Rhian Costello）帶著女兒安娜貝兒滿心期待，見到了夢寐以求的王子和王妃。

聽完小女孩的心聲，凱特隨即說，「真抱歉，我今天沒穿漂亮的晚禮服」。而一旁的媽媽莉安說，女兒超愛童話故事，尤其是《灰姑娘》（Cinderella），她對自己能見到真王妃興奮不已。

凱特與夫婿威廉王子4日造訪皇家全國救生艇協會曼博斯救生艇站時，和3歲的小女孩安娜貝兒寒暄。（路透）

莉安說，為了見凱特和威廉，她們等了1小時，而幸運的是，他們的座車剛好停在她們前面。而凱特一下車，就直接向她們母女走來。

雖然凱特沒穿漂亮的晚禮服，但身上的英國Hobbs長大衣也要349英鎊（約13,600台幣）。

(中時電子報)