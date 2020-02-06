有名醫藥助理喜歡上女護士，他為了追求對方而努力念書考上醫科並順利成為一名醫生，卻仍沒得到護士的青睞，沒想到他追求不成竟然來硬的，不但自毀了前程，也傷害他所愛的人。

越南媒體報導，越南有名30多歲的整形醫師五年前還是名醫藥助理，他對一名女護士一見鍾情但得不到對方青睞，便奮發考上醫科順利畢業，成為一名合格醫師，沒想到成為醫師後那名護士還是沒有看上他。

去年9月，這名醫師的「處女模修護手術」指名要這名護士進開刀房幫他，沒想到護士進入開刀房後就被迷暈了，醒了之後護士發現自己躺在病床上，私處的麻藥也還沒退...原來她不但被醫師性侵，完事後還被「重建處女膜」私處也被漂白美容，變得粉粉的...讓她當場傻眼尖叫，拿起衣物試圖逃離也讓事情曝光。

中國報報導，東窗事發後，這名「動手術」的醫生被逮捕後醫生執照也被吊銷。而受害的女護士被送到別間醫院檢查，發現她的私處已經被漂白護理過變得相當粉嫩緊緻，處女膜也完好。

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(中時電子報)