據港媒報導，5日在土耳其首都伊斯坦堡發生一起機場事故，一架客機衝出跑道，機身斷裂。

《東網》報導說，這架客機在伊斯坦堡的薩比哈格克琴國際機場發生意外，客機衝出跑道，機身斷成兩截。

網路媒體《zerohedge》報導，這架航班屬土耳其飛馬航空公司(Pegasus Airlines)，機型是波音737客機。網上視頻顯示，機體在衝撞跑道後嚴重斷裂，雖然現場看起來很糟，但據當地媒體指出，機上177名乘客和6名機組人員皆安全撤離。

文章來源：伊斯坦布爾客機衝出跑道　機身斷兩截
文章來源：Pegasus Airlines Boeing 737 Crash-Lands At Istanbul Airport

(中時電子報)

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