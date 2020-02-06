Sabiha Gökçen Havaalanı..



Pist dışına çıkan bir uçak yanıyor. pic.twitter.com/RzzJR8lwV9 — . (@OlaCak_OlaCak34) February 5, 2020

據港媒報導，5日在土耳其首都伊斯坦堡發生一起機場事故，一架客機衝出跑道，機身斷裂。

《東網》報導說，這架客機在伊斯坦堡的薩比哈格克琴國際機場發生意外，客機衝出跑道，機身斷成兩截。

網路媒體《zerohedge》報導，這架航班屬土耳其飛馬航空公司(Pegasus Airlines)，機型是波音737客機。網上視頻顯示，機體在衝撞跑道後嚴重斷裂，雖然現場看起來很糟，但據當地媒體指出，機上177名乘客和6名機組人員皆安全撤離。

(中時電子報)