據港媒報導，5日在土耳其首都伊斯坦堡發生一起機場事故，一架客機衝出跑道，機身斷裂。
《東網》報導說，這架客機在伊斯坦堡的薩比哈格克琴國際機場發生意外，客機衝出跑道，機身斷成兩截。
網路媒體《zerohedge》報導，這架航班屬土耳其飛馬航空公司(Pegasus Airlines)，機型是波音737客機。網上視頻顯示，機體在衝撞跑道後嚴重斷裂，雖然現場看起來很糟，但據當地媒體指出，機上177名乘客和6名機組人員皆安全撤離。
文章來源：伊斯坦布爾客機衝出跑道 機身斷兩截
(中時電子報)
據港媒報導，5日在土耳其首都伊斯坦堡發生一起機場事故，一架客機衝出跑道，機身斷裂。
《東網》報導說，這架客機在伊斯坦堡的薩比哈格克琴國際機場發生意外，客機衝出跑道，機身斷成兩截。
網路媒體《zerohedge》報導，這架航班屬土耳其飛馬航空公司(Pegasus Airlines)，機型是波音737客機。網上視頻顯示，機體在衝撞跑道後嚴重斷裂，雖然現場看起來很糟，但據當地媒體指出，機上177名乘客和6名機組人員皆安全撤離。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。