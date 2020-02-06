大陸武漢「新型冠狀病毒」肺炎疫情嚴峻，日本今天新增12例確診病例，累計確診人數達35例，其中10名確診病例是豪華郵輪鑽石公主號乘客與員工，最新的新增病例是一名大陸籍男士。台灣目前則確診病例達11例，累計通報個案1238例。

《中時電子報》將目前全球確診武漢肺炎的人數和國家彙整出來，如果讀者要前往該國時，請提高警覺，若身體有不適，請聯絡防疫專線：1922，盡早就醫！

2月6日

00:40

大陸地區病例數來到24447例。

2月5日

15:00

香港新增3例確診病例，累計21例。

12:00

日本鑽石公主號郵輪，檢測出10人確診，日本確診病例新增至33例。

08:00

上海、重慶新增多起確診案例，大陸地區病例數來到24363例。

06：20

大陸地區病例數來到23696例，疑似病例23214例，死亡人數491例。

2月4日

23：00 大陸地區病例數來到20528例，台灣確診新增1例、總共11例，日本新增3例、達23例

14:45

上海新增11確診病例，大陸地區病例數來到20492例、死亡426例。

14:00

大陸地區病例數來到20479例、死亡426例。

10:40

香港出現首例死亡病例。

08:00

大陸地區確診病例新增3235例，累計20471例。

06:30

大陸地區病例數來到19701例。死亡425例

01：10

大陸地區病例數來到17341例。

2月3日

15：40

目前大陸地區確診17270例。上海新增確診10例，年紀最小僅7個月大，海南也傳出3個月大嬰兒感染。

14：20

目前大陸地區確診17257例。西藏已四天沒有新增疑似病例或確診病例。

11：00

目前大陸地區確診17245例。美國新增2例確診病例。

06：30

目前大陸地區確診16641例、死亡360人、治癒439人。

04：00

山西省新型冠狀病毒感染的肺炎新增確診病例10例。

2月2日

23:55

目前大陸地區確診14490例、死亡304人、治癒363人

15:50

目前大陸地區確診14436例、死亡304人、治癒334人。

12:20

澳門出現第8例確診病例。目前大陸地區確診14414例、死亡304人、治癒334人。

11:05

菲律賓44歲陸男感染武漢肺炎，於1日不治身亡，為大陸以外的首宗死亡個案。

10:20

韓國再添3例確診，目前累計15病例。

08:10

大陸地區確診病例數來到14411例、死亡304人、治癒328人。

06:30

大陸地區確診病例數來到13831例。死亡304人。

05:00

美國波士頓居民確診感染新型冠狀病毒，這是全美第8起武漢肺炎確診病例，也是美國東岸首例。

2月1日

23:50

大陸地區確診病例數來到11891例。死亡累計259人。

日本確診20例！大陸境外疫情最嚴重國家。

15:00

大陸地區確診病例數來到11844例。

08:00

大陸地區確診病例數來到11823例，疑似病例17988例。死亡累計259人。

07:10

大陸地區確診病例數來到11211例，疑似病例15238例。死亡累計259人。

06：30

大陸地區確診病例數來到11184例，疑似病例15238例。死亡累計213人。

湖北省2月1日清晨6點多通報，1月31日0-24時，湖北省新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例1347例，其中武漢市占576例。

截至2020年1月31日24時，湖北省累計確診病例7153例，其中武漢市3215例。目前大陸確診病例正式破萬，達到11155例，若再加上台港澳29個確診病例數，為11184例。

03：00

北歐第二國！瑞典出現首例肺炎確診 患者曾去過武漢

德國通報第6例…患者為兒童

00:24

大陸地區病例數來到9823例。

台灣新增1例，共10例。

1月31日

07:35

湖北地區增加1220起病例，大陸地區死亡人數也增加42例。

06:30

大陸地區確診病例來到9096例、死亡213例。

美國傳出本土第一例人傳人的案例，也是美國境內確診的第6起病例。

義大利首傳2例確診

法國新增確診1例，累積6例

00:28

大陸地區確診病例來到8155例、死亡171例。

1月30日

14:25

大陸地區確診病例來到7753例、死亡170例。

13:30

馬來西亞新增1例，累計確診病例8例。

12:50

加拿大確診3例感染者，2例在多倫多，1例在溫哥華，皆來自武漢。

12:00

天津新增1例確診病例，北京新增3例。大陸地區確診病例來到7742例、死亡170例。

09:30

日本包機從武漢撤僑，首批人員確診3例病例。

08:00

西藏首例病例確診，大陸全境淪陷。

07:30

法國確診第五病例，病患為28日確診男性大陸遊客女兒，目前已住院治療。

06：30

大陸地區確診病例數來到7183例、死亡170例。

02：00

武漢肺炎入侵北歐 芬蘭通報出現確診首例

1月29日

15:15

阿拉伯聯合大公國一戶來自武漢的家庭，出現首起新型冠狀病毒案例，也是中東地區首起確診病例。

14:50

大陸地區確診病例數來到6042例、死亡132例、治癒113例。

13:10

大陸地區確診病例數來到6014例、死亡132例。

12:50

大陸地區確診病例數來到6001例、死亡132例、治癒112例。

10:20

大陸地區確診病例數來到5998例、死亡132例。浙江省新增確診病例123例，累計確診病例296例。

08:30

大陸地區確診病例數來到5997例 死亡來到132例。西藏出現首例疑似病例。

06:40

大陸地區確診病例數來到5515例 死亡來到131例

03:00

馬來西亞又確診3起新型冠狀病毒感染的肺炎病例

03:00

加拿大新增第3起「推定確診病例」，患者是一名40多歲男性，最近曾到訪武漢

1月28日

23:52

大陸地區病例數來到4631例。

20:17

大陸地區病例數來到4629例。

台灣新增1例，共8例。

18:19

大陸地區病例數來到4618例。

日本新增2例，共6例。

泰國累計14例。

11:14

大陸地區病例數來到4535例。

09:05

湖北地區病例增加到2714例，大陸全地區來到4276例。

07:35

德國、斯里蘭卡、新加坡增加1例。

1月26日

16:55

美國加州橙縣宣布新增1例，總數增至3例。

14:59

香港新增1例，總數增至6例。

10：51

恐超級傳播，韓國出現第3起武漢肺炎。

澳門新增三例，累積共五例。

10：10

新加坡衛生部今（26）日凌晨發布最新消息，確認當地出現第4起境外移入的武漢肺炎病例。

09:27

加拿大昨（25）日確認第一起武漢肺炎病例。

04：00

馬來西亞當局25日晚間通報第4起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例。

湖北省黃石市確診31例病例，25日其中一例病人不幸身亡。

以下為1月25日

11:00

法國增加一例。

11:49

陸再新增二宗。

14:24

陸再新增三例。

14:43

馬來西亞失守，確診三例。

15：38

據NHK報導，日本確定第三例武漢肺炎病例，確診的患者是從武漢赴日旅遊的30歲大陸女性。

15:57

新華社報導，香港特區政府衛生署24日通報，香港新增3例新型冠狀病毒肺炎患者，均來自武漢，目前香港確診累計個案為5例

16:04

外媒報導，澳大利亞新增3例確診病例，總數增至4例。

17:37

央視新聞報導，青海確認1例新型肺炎病例。

17:46

@首都健康：北京新增2名治愈病例。

18:00

央視新聞：天津新增確診1例，總數增至10例。

18:21

央視新聞：遼寧新增確診1例，總數增至16例。

18:42

央視新聞：北京新增確診5例，總數增至41例。

18:52

央視新聞：雲南新增確診6例，總數增至11例。

00:19

人民日報：遼寧新增確診1例，總數增至17例。

(中時電子報)