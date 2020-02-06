武漢肺炎爆發，疫情迅速蔓延全球，鄰近區域如日本、韓國、台灣、泰國等地，也都傳出多起確診案例。日本厚生勞動省5日宣布確診病例增至35例。對此，就有網友於網上針對台灣與日本在防疫上的作為來比較分析，分類對應兩國政策的時間軸，結果指出「對照台灣一個神一個宛若屎」，因此讓原PO覺得要請大家對台灣防疫人員和官員，「少點責備多點鼓勵啦！」

一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示他是在日本旅居10多年，他這次看到日本政府對於武漢肺炎的對應，說簡直要用瞠目結舌來形容。他也將台灣與日本防疫政策作相比，表示「一個神一個宛若屎」，原PO認為其實台灣的防疫不錯，還請大家對台灣防疫人員和官員少點責備多點鼓勵啦！

原PO條列式整理出武漢肺炎疫情爆發後，台灣及日本防疫的狀況，分為「 5 面向」作總整理：

一、成立中央防疫中心：台灣在1月20日成立；日本則至2月1日才成立。

二、武漢包機回國：台灣以「全機隔離管理 14 天」來嚴防疫情擴散；日本則認為「隔離會侵害人權 ，於法無據」，因此將有症狀者送至醫院，沒症狀者可直接回家、派巴士送回家或旅館自主管理。

三、武漢班機禁航：由於湖北為疫區最為嚴重之處，台灣早在1月22日就禁止飛機航行於此；而日本則在2月1日才意識到嚴重性，宣布禁行。

四、「口罩荒」的應對：疫情爆發讓人瘋搶買口罩，台灣對此就宣布「禁止口罩出口」，再來更推出限購政策，6日開始的「實名制」鞏固口罩供應量；日本中央方面，至今仍未禁止出口、寄送國外，也無限制購買。

五、口罩價錢：台灣方面為了防囤貨、哄抬價格都會重罰，因此從春節開始就規定價格，8元（春節）>6元>5元（實名制），且囤積高價販售者通報重罰；日本則有人喊出10倍高價轉賣，日本經產省卻表示「價格是市場機制」。

原 PO 詳細整理一曝光後，引起許多網友熱烈回應，「慢半拍的湖北禁航最傷，湖北病例數在這幾天都增加了80倍以上」、「與其看日本做得多糟，不如了解台灣在這次的應對是如何迅速有彈性」、「所有台灣防疫相關人員讚讚」、「日本政府這次的疫情應對實在過度散漫」、「日本沒經歷過SARS的痛，以為這次也能爽爽過」。不過，也有人說「而日本新年期間很多陸客，這也有關」。

(中時電子報)