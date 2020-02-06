武漢肺炎疫情持續蔓延，全球已有2萬多例確診病例。台灣大學化學系助理教授徐丞志透過簡化動力學模型，推測疫情可能會在2月底結束。

徐丞志在臉書指出，他透過簡化動力學模型，引入確診數據及其他相關參考資料後，推測出3套疫情趨勢劇本。第一套劇本預設防疫效果較低，2月9日左右是確診數高峰期，且持續約3周，最高峰時每日新增確診病例會達到1萬人，最後總人數約24萬上下。此狀況類似2003年台灣發生的SARS疫情，但此狀況不太可能會發生。

徐丞志表示，第二套劇本是設定武漢等城市1月23日封城隔離後，人傳人情況大幅收斂，往後推遲兩周被確診，高峰會落在2月上旬，疫情高峰期縮短為兩周。高峰期間每日會有2000至4000個新增確診病例，並一路持續到2月13日，推估最後確診人數約6萬人，2月13日高峰期結束。2月底疫情將會正式結束，此狀況比較有可能會發生。

第三套劇本為，出現總確診人數約2萬人是高點，但已經破功，所以此劇本無參考價值。

(中時電子報)