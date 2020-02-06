小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（6日）新聞重點。

【1】陸廠不再供貨！醫用口罩進口商無奈 已斷貨

大陸武漢肺炎疫情引發口罩之亂，主要自大陸進口醫用口罩的台中口罩貿易商蓓莉雅公司，過去平均每月進口200萬片，供台中地區50家醫療院所使用，由於大陸工廠已斷貨，庫存約200萬片僅可撐1個月，面對防疫第一線窘境，加上大陸無法再出貨，業者大嘆無計可施。

【2】郵差加班配送 爭取放寬7休1

口罩販售實名制今日上路，民眾可持健保卡至全國超過6500家健保特約藥局購買，口罩統一由中華郵政配送。中華郵政公司指出，每天約要3000人幫忙配送160萬片口罩，昨日開始作業，目前基層人員口罩也吃緊，且配合防疫上班可能超過「7休1」，會向勞動部爭取放寬。

【3】陳明通撂重話 滴水不漏才飛

首波返台的武漢台商名單混亂、甚至出現確診病例，陸委會主委陳明通5日極度不滿並撂下重話，「如果防疫沒做好，就沒有下一步。做到滴水不漏才能起飛。」陸委會發言人邱垂正更表示，5至6日不會有第2班返台包機。

【4】川普炫耀政績 裴洛西怒撕講稿

國總統川普4日發表「偉大的美國回來了！」為主題的國情咨文演說，他綜藝魂上身，細數歷來政績和「前所未有」的經濟成就，但這場演說，也突出了民主共和黨難以彌合的分歧。發表演說前，川普刻意無視眾院議長裴洛西伸出的禮儀之手。裴洛西則在演講結束後還以顏色，當眾連撕3次川普講稿，稱「這演說沒水準，我很客氣了。」

【5】成龍揪18位藝人錄新歌 祭430萬尋特效藥

武漢肺炎疫情嚴峻，兩岸三地藝人不僅紛紛捐錢救災，更獻聲打氣抗疫人員、鼓舞民眾抗疫決心，陸續發布多首打擊疫情歌曲，繼林俊傑、鄧紫棋等人，成龍日前號召18位藝人，包括王力宏、肖戰、吳京、黃曉明、譚維維等人錄製新歌〈堅信愛會贏〉。

(中時電子報)