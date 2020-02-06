5日在土耳其首都伊斯坦堡的薩比哈格克琴(Sabiha Gokcen)國際機場，發生一起重大的客機意外事故，一架土耳其飛馬航空(Pegasus Airlines)的客機在降落時衝出跑道，機身斷裂成三截，機上載有177名乘客和6名機組人員，救出後送至鄰近的18所醫院救治。不幸的是，這起意外造成了一人死亡，157人輕重傷。

土耳其衛生部長孔札(Fahrettin Koca)對媒體表示，罹難者是被送到醫院救治後，因為傷勢過於嚴重而回天乏術。值得慶幸的是，其餘157位傷者，傷勢都已經獲得控制，並無任何危險的情況。

經過初步調查，這架出事的飛機是波音737-86J型客機，降落時速度極快，又因為天候不佳跑道溼滑，使得飛機打滑了50-60公尺，最後衝出跑道40多公尺，猛烈的衝撞造成機身斷裂成三截。

這起飛安事故引起土耳其當局高度重視。發生意外後，當日所有預計降落於薩比哈格克琴機場的班機全部轉至伊斯坦堡國際機場降落。土耳其航空則是取消了5日從薩比哈格克琴機場起降的所有班機。

(中時電子報)