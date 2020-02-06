副總統當選人賴清德訪美，於美國時間5日前往白宮國安會，賴清德一行人與美國官員會談約70分鐘，寫下台美斷交以來拜會白宮國安會最高層級紀錄。

賴清德以準副總統身分出訪美國，相較於選前赴美輔選，此行備受美方禮遇和關注。據《中央社》報導，賴清德在美國當地時間5日下午1時左右，在訪團顧問蕭美琴、駐美代表高碩泰與駐美代表處政治組組長趙怡翔等人陪同下進入白宮國安會

副總統當選人賴清德一行人今天前往白宮國安會與美國官員會談約70分鐘，寫下台美斷交以來拜會白宮國安會最高層級紀錄。

賴清德今天下午1時10分左右，在訪團顧問蕭美琴、駐美代表高碩泰與駐美代表處政治組組長趙怡翔等人陪同下進入白宮國安會，與美方官員會談約70分鐘。面對媒體詢問，賴清德臉掛笑容，沒有多發表意見。

除今日將拜會美國務院高層官員，賴清德6日出席全美祈禱早餐會時，預計可見到美國總統川普。同行的訪團顧問蕭美琴強調，賴清德此次是以「個人身分」參加民間團體活動，但賴清德能進到白宮國安會與美方官員會談，寫下台美斷交以來拜會白宮國安會最高層級紀錄，有其代表意義。

(中時電子報)