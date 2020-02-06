台北燈節主燈賣萌 西門町展區亮點多

今年春節不平靜！武漢肺炎疫情延燒，讓年味多少蒙上一層陰影！元宵節於本周六（8日）到來，台北市最萌的吉祥物熊讚與學姐黃瀞瑩日前來到新東陽忠孝門市，與市民一同搖元宵，並品嚐奶茶口味元宵！也歡迎大小朋友來台北燈節玩，東區、西區皆有不同景致，體驗最具台北風味的元宵燈會。

最卡哇伊的熊讚搖起元宵擄獲不少現場民眾的心。（圖取自台北旅遊網）

今年熊讚與新東陽兩大品牌聯名合作，推出「熊讚x新東陽」元宵限定提袋，凡2月1日至8日期間至新東陽舞元宵指定門市/專櫃現場購買10入以上元宵，即贈送新東陽熊讚元宵限定提袋一個。

另在指定門市也有舉辦傳統技藝-手工拖拉元宵活動，現場除了有專業師傅示範外，也開放學童團體免費報名體驗古法手搖元宵，透過體驗活動希望可以讓民眾更加了解中華傳統美食文化。

西區主燈躲貓貓。（圖取自 台北市政府觀光傳播局 官網）

2020年台北燈節將從2月8元宵節至2月16日一連9天在東、西兩大主場舉行，在鼠年讓大家從熟悉的洞穴中走出來，到彼此的場域闖蕩玩耍，讓民眾從「觀賞者」的角色，轉換成自己說自己故事的「參與者」，自己就是慶典的主角，穿梭在台北東西區，「一起」體驗見證真正的臺北。

東區主燈展風神。（圖取自台北市政府觀光傳播局 官網）

由於燈節期間人潮眾多，台北市政府建議，參與燈節活動的市民朋友與遊客，觀賞燈區與活動時佩戴口罩，並注意手部衛生、勤洗手，也籲請有呼吸道症狀之民眾，應落實自主管理，勿參加燈節等大型活動，避免近距離接觸之風險。

此外，元宵或湯圓都是糯米製品，升糖指數（GI）較高且不易消化，對腸胃負擔較大，提醒有糖尿病患者或胃腸不好的民眾，如食用湯圓或元宵時，該多加注意份量！開心過節也要顧健康，一般人吃也該適量而為。

(中時電子報)