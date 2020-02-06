中國浙江省寧波市一名56歲男子近日被確診武漢肺炎，經過當地有關部門調查，發現這名男子曾在市場裡和另一名確診病患擦肩而過，接觸時間僅有15秒，而且當下2人皆未戴上口罩，目前該名男子已遭隔離，在定點醫療機構接受治療。

綜合陸媒報導，該名男子居住在江北區文教街道雙東路社區，而他在發病前14天沒有疫區旅遊史或是住在當地，同時也沒有和野生動物接觸過，與該區確診的患者們皆素不相識，病發前活動軌跡主要在江北轄區，活動地包括雙東坊菜場、清林閒庭菜場、青林灣三江超市、天水三江超市、江北萬達倪阿姨餐廳等場所。

至於男子是怎麼樣受到感染的？經過公安部門翻閱監視器做比對，發現男子上月23日曾在雙東坊菜場買菜時與其中一名61歲的確診女病患擦肩而過，2人在同一個攤位有共同接觸及短暫停留，最要命的是，2人當時都沒有戴上口罩，推測為感染主因，而男子最終在4日確診罹患武漢肺炎。

男子發病確診後，當地相關部門也將他這幾天在公共場所的行程公布，同時也追蹤到與他有密切接觸過的19位民眾，均已實施集中隔離醫學觀察。

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(中時電子報)