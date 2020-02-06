金管會公布外資進出狀況最新統計，外資2020年1月淨匯入約12.9億美元（約新台幣387億元），為連5月淨匯入，但相較去年9～12月平均淨匯入約35.13億美元相比，熱錢湧入幅度已見明顯減少。
金管會統計，外資2020年1月淨匯入約12.9億美元，其中一般外資淨匯入約12.91億美元、陸資淨匯出約0.014億美元。累計外資淨匯入約2148.895億元（約新台幣6.45兆元），其中一般外資淨匯入約2147.02億美元、陸資淨匯入約1.875億美元。
而外資1月合計賣超台股約364.6億元，相較去年12月買超604.19億元大幅調節。其中，上市賣超達約429.98億元，較去年12月買超約32.04億美元大幅出脫，上櫃則買超約65.38億美元，去年12月為買超約72.15億美元。
外資去年合計淨匯入達近158.86億美元，創近5年高點，買超台股亦達約2700.37億元，其中單9～12月合計便買超台股達3602.76億元。市場人士認為，外資1月淨匯入明顯減少，主因春節期間武漢肺炎疫情擴大，外資於鼠年開紅盤出脫提款避險所致。
(時報資訊)
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