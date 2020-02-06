友達(2409)董事會決議通過公開收購凌華(6166)股權，透過此股權收購案，雙方希望藉此建立工商智慧物聯生態系（Industrial and Commercial AIoT ecosystem）的策略夥伴關係。此次股權收購將以每股新台幣57元作為對價，公開收購凌華已發行普通股，溢價21％，公開收購期間將自2月7日至2020年3月12日，預定最高收購數量為凌華普通股65,249,177股，約凌華已發行普通股股份總數30.0％，最低收購數量為10,874,863股，股權占比5.0％，若收購股權比例達最低收購數量時，公開收購條件即告成就。

友達表示，作為工業與商業應用的面板領導廠商，擁有覆蓋全球龐大完整的工業與商用客戶群。近幾年基於滿足客戶一站式購足需求，積極推動價值延伸策略，希望逐步轉型為以面板為核心元件的智慧物聯方案商（AIoT solution provider）。 凌華作為全球工業電腦領導廠商，在工業與商業應用的許多垂直場域，均已展現領先市場的邊緣運算（edge computing）相關的產品技術與解決方案的競爭力。在既有工業電腦的基礎上，凌華面對客戶對人工智能應用的需求，提出可擴充性的軟硬體平台整合方案。雙方締結策略夥伴將可望促成優勢互補，希望共同掌握多元領域客戶從自動化到智能化的數位轉型需求。

友達董事長暨執行長彭（又又）浪指出，5G時代來臨，產業AI化速度將逐步加快，可預見許多行業垂直場域將陸續導入邊緣運算人工智慧方案（edge AI solutions），友達希望借重凌華在工業電腦領域累積多年的經驗，其卓越的產品運算系統能力，加上友達作為人機介面的優質面板產品，這樣的結合將給予全球客戶即時完整的智慧物聯軟硬整合應用服務。

(時報資訊)