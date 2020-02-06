面板大廠友達（2409）宣布擬以每股57元對價，公開收購工業電腦廠凌華（6166）5～30％股權，希望藉此進一步深化策略夥伴關係、建立工商智慧物聯生態系。凌華對此表示，與友達為長期合作夥伴，此次友達為合意公開收購，對入股策略結盟計畫表示歡迎。

友達5日晚間召開重訊記者會，宣布董事會通過擬以每股57元對價，於2月7日至3月12日期間，公開收購凌華5～30％已發行普通股，收購達1087萬4863股即達成就門檻。以凌華5日收盤價47.05元計算，溢價幅度達約21.15％。

凌華董事長暨執行長劉鈞指出，公司長期與友達合作，雙方對轉型策略看法一致，對於合組工商智慧物聯生態系表示歡迎。未來與友達建立更緊密的夥伴關係，不僅可具體實踐凌華在多元智慧場域的解決方案，且能與友達共同深耕客戶關係。

友達認為，雙方締結策略夥伴將可望促成優勢互補，共同掌握多元領域客戶從自動化到智能化的數位轉型需求。凌華指出，友達擁有龐大產能，將有助於公司拓展客源，協助滿足解決方案驗證及產能需求，若友達公開收購達標、順利入股，可望取得凌華1席董事。

(時報資訊)