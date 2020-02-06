精選《中國時報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(2月6日)的國際新聞重點。

【1】參議院否決兩條彈劾罪狀 川普可高枕無憂了

美國參議院本周三(5日)下午，針對川普的兩條彈劾案作表決，由於在參議院中，共和黨擁有多數勢力，除了參議員米特·羅姆尼 (Mitt Romney)以外，並沒有其他共和黨參議員公開發言支持彈劾案，預料很難獲得全院三分之二的贊成票。最終投票結果，以52票對48票遭否決。

【2】川普炫耀政績 裴洛西怒撕講稿

美國總統川普4日發表「偉大的美國回來了！」為主題的國情咨文演說，他綜藝魂上身，細數歷來政績和「前所未有」的經濟成就，但這場演說，也突出了民主共和黨難以彌合的分歧。發表演說前，川普刻意無視眾院議長裴洛西伸出的禮儀之手。裴洛西則在演講結束後還以顏色，當眾連撕3次川普講稿，稱「這演說沒水準，我很客氣了。」

【3】更新土耳其客機意外 機身斷成三截 一人傷重不治

5日在土耳其首都伊斯坦堡的薩比哈格克琴(Sabiha Gokcen)國際機場，發生一起重大的客機意外事故，一架土耳其飛馬航空(Pegasus Airlines)的客機在降落時衝出跑道，機身斷裂成三截，機上載有177名乘客和6名機組人員，救出後送至鄰近的18所醫院救治。不幸的是，這起意外造成了一人死亡，157人輕重傷。

【4】陸單日增加3893例 世衛尋求國際支援

世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞週三在日內瓦的總部召開記者會，說明武漢肺炎的疫情發展，讓WHO深感憂心，在2月4-5日這24小時內，大陸確診的病例暴增了3893例，為疫情爆發以來單日的最高量，總數高達2萬4363例，死亡491例。

【5】武漢肺炎疫情影響 開第一槍 馬來西亞撤回駐台外交官

馬來西亞外交部周三宣布，因為武漢肺炎疫情惡化，因此除了重要官員以外，將撤回所有派駐在中國大陸、香港及台灣辦事處的外交人員和所有家屬。

(中時電子報)