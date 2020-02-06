2020大選期間，資深媒體人彭文正不斷追打總統蔡英文的論文門事件，如今大選結束，蔡英文以817萬票順利連任，但彭文正仍緊咬論文不放，也讓網友忍不住好奇想問，到底彭文正什麼時候才會停止講論文。

日前彭文正發出新影片，表示已經找到蔡英文在LSE的學弟，直指她連博士資格考試多沒過，且倫敦大學圖書館也找不到蔡英文的論文。

昨（5）日彭文正在《政經關不了》表示，蔡英文的學弟指出，蔡英文在論文感謝過的Dr. B.Hindley，曾說有台灣女孩去念博士學位，但被他打槍了，因為她把自願的出口關稅配額限制誤解了，所以就把她當了。彭文正也酸說，蔡英文給了他很大的啟示，「吹牛不犯法」。

對此，PTT網友好奇，不管天塌地崩彭文正都要講論文，「每天找個不知道誰誰誰，自稱小英誰誰誰的老王就可以爆料說兩三集」，但看了30秒覺得彭大佬的面相似乎不再那麼帥氣，也好奇想問「大家覺得世界發生什麼事，彭大佬才會停止講論文？」「到底什麼觀眾可以聽一個論文節目，聽了3個月還不膩的」。

其他人回答，「韓粉阿～一堆還在追他節目哩」、「現在看著他的節目，可以暫時忘記這亂世吧」，也有人表示「連武漢肺炎都無法阻止他，看來是真愛無誤」、「他有心魔」。不過，彭文正昨日的影片上架11小時，已累計逾11萬觀看次數，贏過很多影片，也讓網友覺得神奇。

(中時電子報)