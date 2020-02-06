武漢肺炎疫情持續升溫，我政府為防範疫情擴大，做出許多防疫措施及補救政策。疫情防控究竟做得好不好？昨有一份最新民調出爐，但呈現出的結果讓許多網友十分驚訝，「陳部長的努力大家都看的到，院長就算了」、「這滿意度，有點出乎意料」。

據《TVBS》最新民調顯示，有52％民眾認為應該公布隔離地點，但也有34％認為不應該公布，另外13％則表示沒有意見。另外，針對政府處理武漢肺炎疫情的表現，有56％民眾滿意，也有26％不滿意，另外18％則沒有表示意見。

此外，最關鍵的部分則是，對於「政府的防疫信心滿意度」，則有高達76%的人有信心，沒信心14%，沒意見者11%。另外，對於延後兩周開學，有74%民眾表示贊成，不贊成的13%，沒意見的14%。且值得注意的是，對「口罩實名制」贊成的人有56%，不贊成的有35%，沒意見的有8%。

該民調是由《TVBS》民意調查中心採市話與手機調查，調查時間為2月3日至4日，成功訪問有效樣本836位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±3.4個百分點以內。

該民調一放上網路，就引起觀注，許多網友紛紛表示，「延後開學這我比較意外」、「擔心是一定的吧」、「這滿意度有點出乎意料」、「政府有60分」、「滿有趣的」、「這不是網路民調，非常有參考價值」、「民調支持政府公布隔離點的，竟然過半了」。

(中時電子報)