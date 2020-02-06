被稱為「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）持續在全球蔓延，全球確診病例已突破2萬例，死亡病例持續增加，警報何時解除，是全球民眾目前最關心的問題。台灣大學化學系助理教授徐丞志，近日透過簡化動力學模型，引入確診數據及其他相關參考資料後，他推演出未來的武漢肺炎疫情，可能會出現三套疫情趨勢劇本。依照最有可能疫情變化，他預測這波疫情，最有可能的結束時間，有機會落在2月底收尾，確診人數可能會落在6萬人左右。

台灣大學化學系助理教授徐丞志，近日透過簡化動力學模型，推演出未來的武漢肺炎疫情發展。（圖／翻攝臉書）

徐丞志上月底在個人臉書，分享武漢肺炎疫情走勢。他表示，自己雖然不是公衛和流行病學專業，但他嘗試透過簡化動力學模型，並引入確診數據及其他相關參考資料，推導出三套疫情趨勢劇本。

徐丞志推算的第一套劇本，是預設防疫效果低，確診數高峰要到2月9日左右才開始，且持續約3周，最高峰時，每日新增確診病例數多達1萬人，最後總人數約24萬上下。但他對此發展抱持懷疑態度。

第二套劇本，是徐丞志認為最有可能出現的情況，他設定武漢等城市封城隔離後收到不錯的防疫效果，1月23日後人傳人情況大幅改善，往後推遲兩周，患者陸續被確診，因此高峰會落在2月上旬，如此疫情高峰期縮短為兩周，從上月31日開始進入高峰期，期間每日會有2000至4000個新增確診病例，並一路持續到2月13日，推估最後確診人數約6萬人，疫情高峰期大概會落在2月13日終止，2月底疫情將會正式結束，目前他個人比較傾向這套發展劇本。

第三套劇本，是預估最樂觀的狀況，就是現在已經是高點，總確診人數約2萬人，但因目前確診人數已經突破2萬例，等於這套劇本已破功，不需要參考了。

對於上述預測，徐丞志強調這些疫情發展預測，主要是作為教育用途，嘗試以理科教科書中教過的觀點，幫助大家理解疫情的可能進展，他所提出的模型非常簡陋，有非常多的假設，與實際狀況差異甚遠，不能當作真正的流行病學預測，或正式的學術報告。

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(中時電子報)