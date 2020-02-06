因應武漢肺炎，國民黨先前以「7人小組」協助兩岸溝通、促成包機載台灣民眾返台，卻引來爭議。名嘴羅友志諷刺，原是可凌遲民進黨的好議題，國民黨卻反應慢半拍到被逆轉，「有時候真的想想，要不要乾脆讓他跟恐龍一樣，大滅絕一次？」

首批武漢台商日前順利返台，檢疫後送往各區隔離所，其中一人被確診感染武漢肺炎。未料，卻傳出專機名單爆出爭議，外界紛紛將矛頭指向湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文狂轟。此外，徐正文也被質疑立場傾中，徐正文則表示，他沒有違反法規，不需要再糾結身分、管他的背景、不要抹黑抹紅，重點是幫助台胞回台、把人帶回來。

對此，羅友志在臉書指出，「國民黨七人小組」協助兩岸溝通、促成包機載台灣民眾返台，原本是可以凌遲民進黨的好議題，反應卻可以慢半拍到被逆轉，然後讓人霸凌。接著再任由一個沒參與到過程的小丑被起底，被成功抹紅，然後繼續恐中牌延長賽。

羅友志直言，這種慢到跟恐龍一樣的媒體應變能力，選出什麼樣的黨主席，都是恐龍一隻！「有時候真的想想，要不要乾脆讓他跟恐龍一樣，大滅絕一次？」

(中時電子報)