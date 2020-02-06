瑞昱(2379)2019年全年每股大賺13.36元，寫下公司歷史新高，展望2020年，瑞昱看好無線WIFI、藍芽、Switch、TV SOC(系統單晶片)都會有成長空間，談到2019年產業急速竄起的TWS(無線藍芽耳機)，瑞昱認為「2020年TWS是一種淘汰賽」，瑞昱的技術含量非常高，可以全力支持客戶需求。

展望2020年，發言人黃依瑋表示，看好5G、IoT(物聯網)帶動聯網裝置增加及技術升級，無線WIFI、藍芽、Switch、TV SOC(系統單晶片)都會有成長空間，另外，包括IOT、IP CAM、CE code都有不錯的動能，整體來說，瑞昱2020年會延續2019年，維持不錯的成長動能。

談到TWS，黃依瑋表示，第一代TWS產品是成熟產品，現在市場普遍談論的ANC(主動降噪)產品，也會在第一季慢慢會導入，ANC滲透率現在很難去估，因為開發時間至少要6~9個月，機殼成本也會提高，ANC用外掛的解決方案約1.5美金，瑞昱是做SOC(系統單晶片)，估算ANC的ASP至少在2美元以上，瑞昱在TWS算是領導廠商，技術含量非常高，客戶需要晶片商全力支持，幫客戶解決很多問題。

黃依瑋也預言，「2020年TWS是一種淘汰賽」，他進一步說到，2020年市場預估至少有2億套規模，有一半佔比會是蘋果，但有一些類似拋棄式耳機的數量很難去預估，若都加上去可能會到2.5億套。

展望2020年TV市場，由於今年將有奧運以及歐洲足球賽等兩大賽是，已經感覺到很多電視廠商在做準備，2019年4K滲透率約50%，今年預計會成長到55~60%，隨著高解析度的比例升高，對瑞昱是正向，且每個廠商都必須有8K的產品，其具有指標性象徵，所以瑞昱也有8K的解決方案，只是預計2020年全球的8K銷售要超過100萬套是有困難的。

2020年是WIFI 6的元年，黃依瑋表示，WIFI 6規格其實是在去年9月才定案，瑞昱儘管不是市場上第一個，但也沒有落後太多，但因為瑞昱不做手機，所以今年WIFI 6滲透率會小於10%，現階段若排除疫情影響，WIFI市場會穩定成長。

至於車用產品，黃依瑋表示，2020年整個車市恐不會太好，2019年是瑞昱首度出貨車用產品，但確實因為市況導致有些訂單出現遞延，故2020年會有相當成長，但依舊無法對瑞昱營收會有顯著貢獻，最快要到2022年。

(時報資訊)