POS廠伍豐（8076）為激勵員工士氣、提高經營績效，董事會決議自今（6）日起至4月5日實施庫藏股，以轉讓股份予員工，預計在25～45元間買回6000張股票，若低於下限仍將持續執行，每日買回上限為2000張、買回總金額上限為22.79億元。

伍豐1月上半月股價於35～37元區間盤整，受台股鼠年開紅盤補跌重挫拖累，3日股價下探28.7元，創2012年2月初以來8年新低。雖然4日反彈5.19％，昨（5）日漲勢未能延續，終場微跌0.33％、收於30.3元，續處8年低檔。

伍豐上次執行庫藏股為2018年10月22日至12月17日，預定買回6000張、實際買回3150張、執行率僅53％。公司表示，主因執行期間股價回穩，為綜合考量股東及員工權益，而未完全執行完畢。

伍豐目前實收資本額約2.59億元，公司表示，此次買回股份僅占已發行股份約2.32％，且所需金額上限僅占公司流動資產7.99％，董事會已考慮公司財務狀況，此次買回股份不影響公司資本維持。

伍豐受彩票機客戶需求量下滑影響，2019年自結合併營收31.3億元，年減達19.08％。不過，前三季毛利率、營益率分升至30.97％、9.89％，分創近11年、近3年同期高點。歸屬母公司稅後淨利2.45億元，年增達20.34％，每股盈餘0.96元，雙創近5年同期高點。

(時報資訊)