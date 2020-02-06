金管會公布實物給付保單最新銷售狀況，2019年實物給付保單銷售件數年增近2成，但保費收入卻反向小減近3％。前三大業者中，僅龍頭國壽維持顯著成長，位居第二的富邦人壽及台壽則雙雙衰退逾4成。

金管會2015年7月開放壽險業可推出實物給付保單，實物給付方式以提供服務或物品為主，設計方向則包括健康管理、醫療、護理、長期照顧、老人安養、殯葬等六大類。業者於2016年第二季起陸續推出實物給付保單產品。

保險局副局長張玉煇表示，截至去年底共核准6家壽險業者、共16張實物給付保單，包括10張殯葬、4張醫療及2張健康管理。2019年銷售件數為18.17萬件，較前年15.18萬件增加19.7％，但保費收入約3846萬元，反較前年同期3961萬元減少2.9％。

觀察去年各類型實物給付保單銷售狀況，以醫療服務保單最暢銷，在新增3張保單銷售帶動下，去年銷售件數達18.12萬張、年增達19.9％，占總量比重達99.7％，保費收入2855萬元、年增達26.6％，占總量比重亦達74.2％。

不過，殯葬實物給付保單雖新增5張保單，但去年銷售不增反減，銷售件數490張、年減達24％，保費收入989萬元，年減達40.9％。健康管理保單維持2張，去年僅銷售1件、年減87.5％，保費收入2萬元、年減達93.5％。

去年實物給付保單銷售前3大業者，由國壽達2800萬元稱冠，年增約27％。富邦人壽以500多萬元居次，但年減達44％，台壽以300多萬元位居第3，年減亦達50％。保險局官員對此表示，主要由於2家業者銷售規模較小，且各家業者銷售策略均不同。

(時報資訊)