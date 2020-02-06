滯留武漢台胞首架包機4日抵台，國民黨中央委員徐正文證實，第一批返台者實際數字247人，比救援會名單多3人，而其一就是武漢肺炎確診病例，引各界圍剿。同黨台北市議員徐巧芯疾呼，黨中央須速與徐溝通，要他別再自行釋放錯誤訊息干擾政府作業，返台名單也不該以經濟條件佳者為主。

徐巧芯在臉書發文，內容如下：

武漢肺炎事件不分政黨，國民黨應配合政府決策齊心抗疫！

武漢專機名單爆出爭議，昨天網路上整個炸鍋，不管藍的、綠的網友都非常氣憤。晚上許多網友詢問我的看法，剛好今天沒上節目，沒有公開發言，所以這麼晚還另外發文章回應網友。

同時我也注意到國民黨也很快發出了新聞稿：

1、澄清「七人小組」只有從旁協助，從未審定名單。

2、任何人都不應干擾防疫作業進行，或發佈不實訊息，黨員若如此，可能祭出黨紀處分。

我認為黨中央必須儘快與黨員徐正文溝通，明確告知他不應自己釋放錯誤的訊息干擾政府作業。例如就我所知，陸委會以及第一次包機最後的名單跟他給的本來就不一樣。過程中造成民眾的困擾與混亂，也應道歉。國民黨不是在防疫中添亂的，是要協助政府與人民的！

另有人詢問當中專機當中有陸籍配偶，是否恰當？

我認為應該要以陸委會的安排為主。若是屬於陸委會審定核可的名單，沒有問題，反之若是未經雙方協調後來被更改的名單，當然是不宜！

更重要的是，確實應該要讓老弱婦孺以及生病的人（尤其是慢性病需要就醫者）先回台灣治療，而非經濟條件較佳者。

最迫切的是先送回最有需要的人！而誰是最有需要的人？我們各政黨不要再口水戰了，這對防疫沒有幫助的。交給政府決定，我們全力配合支持吧！

此外，徐巧芯也特別強調：「也請大家在氣憤之虞不要以言詞傷害陸配族群。可能有不少人是在『原本名單內』經過政府審議的，已經結婚並且申請了台灣居留證，正在等待6年時間到可以依法申請身分證入籍的陸配，是中華民國準國民，也是我們的家人。重點是在於這些人原本是否列在名單上，以及優先順序能否以老弱婦孺為先。」

(中時電子報)