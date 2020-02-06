小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（6日）財經重點。

【1】今年營收成長率 鴻海傳下修至1～3％

鴻海啟動全新改造計畫，迎接金鼠年的到來，不料一開春就碰到武漢疫情攪局，由於這波疫情來得又猛又急，連鴻海也沒料到，據媒體報導指出，為此，鴻海董事長劉揚偉還下修了今年全年營收成長率，傳將從3％～5％調整至1％～3％。

【2】大立光罩不住 股王2月營收拉警報

股王也罩不住了？大立光元月營收拉警報，僅勉強守住40億元關卡，展望2月也不樂觀。大立光表示，受到客戶尚未復工及工作天數減少等因素的影響，2月拉貨動能將較1月下滑，看來大陸武漢肺炎疫情延燒，連台灣股王也難免遭到池魚之殃。

【3】疫情三情境 買股大不同

大陸武漢肺炎疫情造成封城及管制的城市大增，包括杭州、鄭州等地新增加入「準封城」抗疫，由於鄭州為iPhone產品線主要生產基地，大陸陸續增加抗疫，導致城市或地區封閉的範圍與時間，勢必對區域內生產面產生更多的干擾。

【4】MWC遭疫情燒到 LG不玩了

全球最大行動通訊展MWC將在本月24日開展，從來沒有缺席過這個展覽的韓商LG，因武漢肺炎威脅，率先宣布要退出今年的MWC，展覽與原定的記者會都沒了。目前包括索尼、三星、華為、小米等國際與中國品牌都表示會按照原定計畫參展、辦發表會，但隨著疫情發展，還會不會有大廠「臨陣脫逃」，在開展之前都值得觀察。

【5】兩岸航班狂砍 華航新人「錄取不報到」

國內武漢肺炎疫情防疫措施升級，陸客全面暫時禁入台灣，華航高階指出，華航兩岸航線已自每周180班左右減至約100班，減幅逾四成，防疫升級後會進一步減併。另外，華航已通知新進空服人員延後報到、共有近百人，等於是「錄取不報到」，是自2008年全球金融海嘯以來首例。

(中時電子報)