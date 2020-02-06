一名男子日前在台南市新市區看到一起交通違規事件，於是拿起手機打算檢舉，沒想到一旁一名身穿黑衣服的機車騎士突然騎到男子旁邊直接開嗆：「你在檢舉啥？」甚至出手打人！男子被推倒在地後趕緊起身想抓住黑衣男，但對方已迅速坐上機車準備離開，不過最糗的事情發生了，黑衣男的機車這時突然發不動，雙方陷入僵局長達67秒。

臉書粉專「翻轉大台南交通違規」昨（5日）PO出一段影片，一名男子頭戴安全帽正在檢舉交通違規，從他安全帽上的行車紀錄器畫面可見，一名黑衣男下秒就騎車到他面前，隨後當面開嗆：「你在檢舉啥啦？」等等，雙方僵持超過20秒，最後黑衣男竟然出手打人，讓男子重心不穩跌倒在地板上，接著還把對方的手機搶走。

男子遭襲擊後趕緊請路人幫忙報警，而打人的黑衣男事後想火速逃離現場，沒想到機車卻怎麼發都發不動，男子見狀便緩緩地走到黑衣男車旁：「手機是要不要還我啦？」場面相當尷尬，也讓「翻轉大台南交通違規」在貼文上打道：「打人還搶手機的違規者，我們予以嚴厲讉責！連你的座騎都有靈性，不讓你逃走！」

據《ETtoday新聞雲》報導，台南市警善化分局新市派出所表示，在事發當下有接獲報案，也請當事人到派車所了解情況，並告知男子如果想提告，就必須拿出驗傷單等證明，警方屆時將會受理，不過截至昨日下午4點，當事人尚未正式提告，但對於強制罪嫌的部分，警方將會積極調查。

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(中時電子報)