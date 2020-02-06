副總統當選人賴清德美東時間5日下午赴白宮國安會，與美國官員會談約70分鐘，由於他尚未接受媒體採訪，還無法得知對象是誰以及內容，不過這也是台美斷交以來，拜會白宮國安會的最高層級紀錄。

根據《中央社》報導，賴清德在訪團顧問蕭美琴、駐美代表高碩泰與駐美代表處政治組組長趙怡翔等人陪同下進入白宮國安會；儘管蕭美琴多次強調，賴清德此次是以「個人身分」參加民間團體活動，但帶著即將宣誓就職的新身分，能夠進入白宮國安會意義非凡。

賴清德4日參與國際宗教自由圓桌會議活動，席間美國宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）以台灣副總統當選人來介紹他，更受邀在會中分享台灣宗教及人民信仰自由。

賴清德會議結束後在臉書有感而發，台灣是個年輕、勇敢、有活力的民主國家，作為這樣的民主國家，尊重宗教自由、維護人民的信仰自由，可以說是台灣對世界最至關重要的貢獻；台灣將積極與美國與國際社會共同合作，保護珍貴的信仰自由，讓民眾不因信仰受到迫害，為促進全球宗教自由共同努力。

(中時電子報)