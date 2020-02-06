武漢病毒恐慌情緒消退，加上市場預期川普有望獲判無罪，帶動那斯達克、標普再創歷史新高，收盤四大指數漲幅介於0.43%~2.19%。其中，指標股漲多跌少INTEL上漲2.87%與美光上漲2.29%表現最佳，台積電ADR上漲0.71%；特斯拉則因漲多後拉回，下跌17.18%。

美股強勢走高，帶動周三亞洲股市連續第二天上漲，台股跳空開高，但因市場觀望武漢肺炎後續發展，追價意願明顯不足，指數回落在11,600點盤附近震盪，收盤上漲17.70點，上漲0.15%，收11573.62點。OTC開高震盪，盤中一度上攻半年線，惟缺乏領盤指標，收盤漲幅收斂至0.35%，目前下方支撐為年線140點。

周三台股收長下影線黑K棒，呈現連續兩日反彈，即將挑戰1/30長黑K棒1/2位置。成交量縮至1,574.80億元，呈現價穩量縮。日KD指標死交叉開口縮小、MACD柱狀體零軸之下走揚。

(時報資訊)